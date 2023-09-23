السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نادي النيابة الإدارية يكرم أبناء الأعضاء المتفوقين دراسيا

نادي النيابة الإدارية
نادي النيابة الإدارية

نظم نادي مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، حفل تكريم أبناء أعضاء هيئة النيابة الإدارية المتفوقين دراسيا فى شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبداللطيف، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واستهل المستشار عبدالرؤف موسى، كلمته بتقديم  الشكر والتقدير للمستشار  حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على حضوره الكريم ورعاية للمتميزين من أبناء هيئة النيابة الإدارية.

رئيس النيابة الإدارية حريص على دعم ورعاية المتفوقين من أبناء الهيئة

وفي كلمته، أعرب المستشار حافظ عباس عن حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين من أبناء هيئة النيابة الإدارية كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد مع أبنائهم لتحقيق هذا التفوق العلمي.

وأوضح المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي لنادي مستشارى النيابة الإدارية، أن فعاليات الحفل تضمنت تكريم ١٢٧ من أبناء أعضاء النيابة الإدارية المتفوقين فى الشهادات الدراسية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، مؤكدا حرص مجلس إدارة النادي على إقامة هذا الحفل سنويا إيمانًا بقيمة العلم وتشجيعا لأبناء أعضاء النيابة الإدارية على التميز والتفوق.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية المتفوقين دراسيا شهادات الابتدائية المستشار حافظ عباس

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