منشورات تكوين تصدر الترجمة العربية من رواية "الموسم الخامس"

صدرت حديثا عن منشورات تكوين ضمن سلسلة “مرايا” الترجمة العربية من رواية "الموسم الخامس" (ثلاثية الأرض المكسور - الكتاب الأول) للكاتبة ن. ك. جيميسين، ومن ترجمة محمد أ. جمال.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

في عالم يرزح تحت غضب الأرض المتمثل في الزلازل والبراكين والمواسم القاتلة، يشطر السكون - وهي القارة الوحيدة بالكوكب - صدع هائل يبلغ مركز الأرض. تبدأ الرواية والعالم ينتهي، مجددًا، ولآخر مرة.

تلك حكاية واحدة، وثلاث حكايات، حكاية عن إيسّون، التي تبحث عن ابنتها بعدما قُتل ابنها الآخر، وحكاية دامايا، الطفلة التي اكتشفوا أنها مبتلاه بالأوروچينية، أي القدرة على التحكم بطاقات الأرض والحركة، فأرسلوها إلى المرتكز ليتحكموا بها وليحموا العالم من شرها، وقصة سيانيت، الأوروجينية الشابة الطموحة لاعتلاء المناصب في المرتكز، التي تذهب في مهمة تبدو سهلة مع مرشد قوي وخطير.

تلك حكاية عن الناس الذين أضروا بالأب الأرض. سمّموا مياهه وقتلوا الكثير من تجليات الحياة الأخرى على سطحه وثقبوا قشرته، وغاصوا في لحمه ودمائه. وذروة عجرفتهم كانت الأوروچينيين، الذين ارتكبوا جرمًا حتى الأرض لم يستطع أن يغفره: دمّروا ابنه الوحيد.

نبذة عن "الموسم الخامس"

"الموسم الخامس" هي الرواية الأولى من ثلاثة "الأرض المكسور" لكاتبة الفانتازيا والخيال العلمي الأمريكية (ن. ك. جيميسين)، وهي ثلاثية تُعد من أفضل أعمال الفانتازيا في العقد الأخير، إذ أنها من الأعمال القليلة التي حظت بإشادة نقدية وإقبال جماهيري عالٍ في نفس الوقت، وفاز كل من أجزائها الثلاثة على جائزة هيوغو Hugo Award للفانتازيا والخيال العلمي، فئة أفضل رواية للأعوام (2016، 2017، 2018).

تجرى أحداث رواية "الموسم الخامس" على كوكب يحوي قارة عظمى وحيدة على أرضة وتسمى قارة "السكون"، خلال كل بضعة قرون يمر على سكانها حدث جيولوجي كبير يسمونه "الموسم الخامس" إذ يصبح فيه المناخ في وضعٍ كارثي.