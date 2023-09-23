السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إقبال جماهيرى كبير فى افتتاح مهرجان سماع الدولى (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهد افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية على مسرح السور الشمالي بجوار باب النصر، مساء أمس، إقبالا جماهيريا كبيرا غير مسبوق.

وتستمر فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السادسة عشرة الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، حتى 28 سبتمبر الجاري.

 حضر حفل الافتتاح دكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع الفنون التشكيلية وسفراء بعض الدول المشاركة. ونقلت القناة الثقافية حفل الافتتاح على الهواء مباشرة، والذي قدمته الحفل فيروز عبد الفتاح.


ويقام مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، برعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم دكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة، وبالتعاون مع وزاراة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

 مهرجان سماع رسالة سلام للعالم

 يقام مهرجان  سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، تحت شعار “رسالة سلام إلى العالم”.  بدأ الفنان انتصار كلمته بالترحيب بالدكتور وليد قانوش الذي حضر نيابة عن دكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، مشيرا بأن 16 عاما مروا على تأسيس المهرجان الذي وضع فلسفته ومنهج خاص بمركز إبداع قبة الغورى منذ عام 2007  كمشروع ثقافي وفني دولي وخرج منها أهم فرق فن السماع ورسالة سلام وليالي المقامات الروحية وإحياء فنون القاهرة التاريخية وصولا إلى مهرجان سماع الذي أصبح له مكانة دولية جماهيرية كبيرة وهي رسالة سلام الى العالم تعبر عن شخصية مصر المتفردة بعمقها الثقافى والحضاري.

وأضاف أن المهرجان يشارك فيه 30 فرقة من مختلف الثقافات وضيف شرف المهرجان الكونغو برازفيل وهي من أهم الفرق العالمية، وفى نهاية كلمته توجه بالشكر لكل من أسهم في تحقيق هذا الحلم الجميل. 
وفى نهاية الحفل رفع الجمهور كشافات الموبايلات والتراقص مع الفرق المشاركة، كما رفع الفنان انتصار لافتة رسالة سلام إلى العالم وعلم مصر لتؤكد احتضان مصر لكل الأديان بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين ، كما أهدت دولة الجزائر بروازا كبيرا به صورة الفنان انتصار عبد الفتاح للفنان انتصار. 
ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغوري وبيت السناري.  

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إقبال جماهيري كبير غير مسبوق في افتتاح مهرجان سماع الدولي مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية الفنان انتصار عبد الفتاح دكتور وليد قانوش الدكتورة نيفين الكيلاني سماع رسالة سلام إلي العالم

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