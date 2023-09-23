السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أشرف العشماوى يناقش رواية "السرعة القصوى صفر" بمبنى قنصلية.. اليوم

أشرف العشماوي
أشرف العشماوي

يستضيف مبنى قنصلية بوسط القاهرة حفل توقيع ومناقشة أحدث روايات الكاتب أشرف العشماوي "السرعة القصوى صفر"، والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية وذلك في تمام السابعة  من مساء اليوم.

المناقشة تديرها الإعلامية منى سراج، ومن المتوقع أن تشهد الندوة حضورا كبيرا؛ نظرا لشعبية أشرف العشماوي في كتابة الرواية، كما سيتخلل الحفل توجيه اسئلة للكاتب يجي عنها في آخر الندوة.

أشرف العشماوى: لا توجد معارك ثقافية فى مصر.. والروائى يكذب بصدق

وتدور أحداث رواية "السرعة القصوى صفر" حول قصة أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، أحداث غريبة وشخصيات مُركبة تشابكت مصائرها حتى النهاية، وما بين الحقيقة والخيال يسرد العشماوي خيوط الحكاية وينسج فصولها على مهل، يروي لنا قصص الطفولة والغرام والمغامرة والهروب والجريمة والمؤامرة وصراعات السياسة مع السُّلطة الدينية على مقعد وحيد من خلال تصوير دقيق لمجتمع غربت شمسه منذ سنوات بعيدة لكن دفئها لم يبرد بعد.

الرواية تشبه جذع شجرة عجوز يضرب بجذوره في أرض التاريخ، راح المؤلف يدق عليه بمعول خفيف، لتتشكل منه شخصيات روايته وتتدفق حكاياتها وتُرسم صُورها وتتحرك أحداثُها في مشهدية عالية بأصوات أبطالها الأربعة، وعلى هامش من مقاطع الإذاعة المصرية عبر ثلاثين عامًا، حتى يصل بك إلى النهاية لتفاجَأ أن القصة لم تبدأ بعد، وأن كل ما فات ربما كان مجرد مقدمة، وأن بقية أحداثها لا تزال مستمرة.

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الخميس.. حوار مفتوح مع أشرف العشماوي بمعرض الإسكندرية

نبذة عن الكاتب أشرف العشماوي 

أما عن الكاتب أشرف العشماوى؛ قاض مصري، من مواليد عام 1966، درس القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عمل لفترة بسيطة محاميا تحت التمرين، ثم انتقل للعمل بجريدة الأهرام بقسم الميكروفيلم، بعدها التحق بالنيابة العامة حيث عمل محققًا جنائيا لسنوات طويلة، شارك خلالها فى تحقيق معظم قضايا الرأى العام فى مصر بحقبة التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة.

وصدر له روايات منها رواية "سيدة الزمالك" و"تويا" التى رشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2012، كما حصل العشماوى على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2014 عن روايته "البارمان" وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى البحرين عام 2019 عن روايته "كلاب الراعى"، وكلها صدرت عن الدار المصرية اللبنانية.

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