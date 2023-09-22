الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فؤاد سليم يكشف حقيقة خلافه مع الراحل يوسف شاهين في أول لقاء

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال  الفنان أحمد فؤاد سليم، إن يوسف شاهين أخرج مسرحية استمر عرضها في باريس 25 سنة، لدرجة أنه عندما كان الممثلين يكبروا في السن، يأتوا بالمخرج يوسف شاهين حتى يدرب ممثلين جدد حتى يحلوا محل الممثلين القدماء. 

خلاف بين يوسف شاهين وأحمد فؤاد سليم في أول لقاء بينهما

وعن حقيقة خناقة الفنان أحمد فؤاد سليم بالمخرج الراحل يوسف شاهين، قال أحمد فؤاد سليم  خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة، أن الخناقة كانت عبارة عن دعابة، معقبًا: "عندما قال له الفنان خالد النبوي عن أحمد فؤاد سليم، قال له يوسف شاهين بيطلع في البوتاجاز ولا فين ده؟ فأنا قلت له إنت عملت قناوي من بره "قناوي شكلًا" ومن جوه كان خواجة في فيلم باب الحديد، فقالي تعالى إنت رايح فين، قلتله مروّح، قالي تعالى أعشيك، وهذه كانت بداية معرفتي بيوسف شاهين". 

وتابع الفنان أحمد فؤاد سليم: "تعلمت من يوسف شاهين توجيه الطاقة".

أحمد فؤاد سليم الفنان خالد النبوي يوسف شاهين برنامج بالخط العريض خلاف يوسف شاهين واحمد فؤاد سليم

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