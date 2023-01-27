«المستقبل المشرق فى الجمهورية الجديدة».. مسيرة نجاح وتطور الاقتصاد المصرى

رصد فيلم «المستقبل المشرق في الجمهورية الجديدة»، الذي عرض خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022 تطور الاقتصاد الحديث بعد ثورة يوليو، في مشهد تمثيلي قام ببطولته الفنان أحمد فؤاد سليم، حيث ظهر بدور دكتور جامعي يدعى إسماعيل، يتحدث مع طلابه عن تطور الاقتصاد عقب ثورة يوليو، وتطرق إلى التحدث عن كيفية القضاء عن العشوائيات، توفير وحدات سكنية كثيرة، تأثير فيروس كورونا، وكيفية مواجهة الدولة للفيروس وتطور الكباري والطرق.

وتحدث أحمد فؤاد سليم مع أسرته في التطورات التي آلت إليها مصر من كباري ووحدات سكنية، خلال استضافته لعائلته في المنزل.