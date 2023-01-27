الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«المستقبل المشرق فى الجمهورية الجديدة».. مسيرة نجاح وتطور الاقتصاد المصرى

المستقبل المشرق في
المستقبل المشرق في الجمهورية الجديدة

رصد فيلم «المستقبل المشرق في الجمهورية الجديدة»، الذي عرض خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022 تطور الاقتصاد الحديث بعد ثورة يوليو، في مشهد تمثيلي قام ببطولته الفنان أحمد فؤاد سليم، حيث ظهر بدور دكتور جامعي يدعى إسماعيل، يتحدث مع طلابه عن تطور الاقتصاد عقب ثورة يوليو، وتطرق إلى التحدث عن كيفية القضاء عن العشوائيات، توفير وحدات سكنية كثيرة، تأثير فيروس كورونا، وكيفية مواجهة الدولة للفيروس وتطور الكباري والطرق.

وتحدث أحمد فؤاد سليم مع أسرته في التطورات التي آلت إليها مصر من كباري ووحدات سكنية، خلال استضافته لعائلته في المنزل.

8 سنوات العمل الجاد قصة كفاح مسيرة نجاح تطورات الاقتصاد المصري تطور الاقتصاد المصري الاقتصاد المصرى

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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