مؤامرة تجويع الشعب.. الباز يحذر من عصابات تقوم بإلقاء الطماطم فى الصحراء لرفع أسعارها

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو يرصد قيام مواطن بإلقاء كميات كبيرة جدًا من الطماطم والبصل في الصحراء.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن هناك مؤامرة ضد البلد تستهدف تجويع الشعب، ورفع أسعار السلع الغذائية عليه، مشيرًا إلى أن الطماطم وصلت لـ20 جينه للكيلو، وهناك من يقوم بإلقائها في الصحراء.

وتساءل: "العربية دي بتاعت مين؟ ومين الناس دي اللى بتاخد أطنان طماطم ترميها في الصحراء؟"، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التصرف إحداث خلل في قانون العرض والطلب حتى تزيد الأسعار على المواطن.

هناك من يريد سرقة وتجويع المصريين

وتابع: "فيديو كارثة ومصيبة، وناس عاوزة تسرقنا وتخلينا عايشين في مشكلة طول الوقت، وبعدين نقول هو الإنتاج بيروح فين".

وحذر "الباز" من عصابات تستهدف تجويع المصريين، مطالبا بكشف هوية صاحب السيارة التي قامت بإلقاء الطماطم في الصحراء ومن يقف وراءهم ويمولهم.