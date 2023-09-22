عمدة قرية نهطاى يشكر الرئيس السيسى على مشروعات التنمية فى مصر (فيديو)

أعرب عماد خلف، عمدة قرية نهطاي، عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الشكر وحده لا يكفي لتقدير جهوده الرائعة، مؤكدًا أن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها لم تقتصر على نهطاي فقط، بل امتدت أيضًا إلى توابع القرية.

وأوضح خلف، أن هذه التوابع تشهد إقامة مشروعات تهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحي، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رؤية الحكومة للتنمية الشاملة لا تقتصر على تحسين الحياة في القرى الرئيسية فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير التوابع وتوفير البنية التحتية اللازمة.

وأكد خلف، أن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها هي جزء من منظومة متكاملة، فقد تم إنشاء وحدة الإسعاف، ووحدة مطافئ، ووحدة طب الأسرة، ووحدة تنمية المجتمع، وكذا مشروع رفع كفاءة محطة مياه الشرب وزيادة طاقتها الاستيعابية، وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي والتي تشهد أيضًا أعمال رفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية من أجل أن تكون قادرة على استيعاب التوسعات المستقبلية لهذه القرية وما حولها".

وهي مشروعات تهدف إلى بناء الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، وأشاد بالأولوية التي توليها القيادة السياسية لمصر لهذا المشروع الضخم، وأكد أن تأثيره الإيجابي سيكون واضحًا على حياة المواطن المصري في سبيل تحقيق الحياة الكريمة التي تسعى إليها الحكومة.

وأضاف إن الرئيس السيسي، استطاع وبمساندة ودعم الشعب المصري إعادة بناء مصر، والنهوض بالاقتصاد المصري، بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأقام مشروعات قومية وتنموية كبرى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي ساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق إنجازات مهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأكد عماد خلف، أن استكمال هذا المشروع العملاق سيظل أولوية قصوى للدولة المصرية، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، وأعرب عن تفاؤله بأن الحكومة ستستمر في تنفيذ المشروعات التنموية لتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين في كل أنحاء البلاد.