الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خلال 3 أيام.. رامي جمال يتصدر ترند يوتيوب بـ"هيبدأ يتكلم" (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

حقق الفنان رامي جمال نجاح كبير بأحدث اعماله الغنائية، التي تحمل عنوان “هيبدأ يتلكم”، حيث حققت نصف مليون مشاهدة خلال 3 ايام من طرحها، كما تصدرت قائمة الاكثر مشاهدة على يوتيوب.

ويتعاون رامي جمال في الأغنية مع الشاعر الغنائي محمد البنداري، والملحن محمد شحاتة، والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام.

 

وتقول كلمات الأغنية:

لسه هيبدأ يتكلم
عن انه في زمني اتحمل
شافني وانا معدي بسلم
بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه
حتي الناس جنبه اتكسفوا
عرفوا انه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع
مشواره بقى صعب يشقي
مش حلوة أفضل مستجدع
واتساهل تاني في حقي

عمال يحلف ويمثل
حكاياته قدمت واتحرقوا
واضحة الصورة مهما تبكسل
ما أنا فاهمه وكاشف ورقه
سبتو انا يوم ياخد نفسه
كان أملي يراجع نفسه
وده سايقه العند وسرقو

“حكايتنا منهية” 

طرح رامى جمال، مؤخرًا أغنية حكايتنا منهية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، و تعاون فيها مع الشاعر محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع النابلسي.

كما طرح النجم رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل اسم "كلمة سلام" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد جمعة، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر احمد حسام، والأغنية من ألحان رامي جمال.

ومن أغانيه الجديدة أغنية  "عاملة إيه"، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة .

رامي جمال يوتيوب هيبدأ يتكلم أغنية مطرب

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