أحمد الدريني: "50 سنة أكتوبر" يضم شهادات حية ولقطات واقعية تُعرض لأول مرة

قال الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة تعمل منذ عدة أشهر على إنتاج الأفلام الوثائقية الخاصة بتأريخ وتسجيل الشهادات الخاصة بحرب أكتوبر المجيد.

“خمسين سنة اكتوبر”

وأكد الإعلامي أحمد الدريني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الفيلم الوثائقي “خمسين سنة أكتوبر” يعرض شهادات حية ولقطات واقعية تعرض لأول مرة عبر شاشة التلفزيون عن هذا الحدث الكبير.

وتابع: "بداية شهر أكتوبر القادم سيتم عرض الكثير من الحوارات والأفلام الوثائقية المختلفة التي تغطي أحداث هذه الحرب من كافة الجوانب".

أهداف الأفلام الوثائقية

واستطرد: "الهدف من هذه الأفلام الوثائقية هو تغطية الحرب من حيث الإطار الزمني والمكاني والحدثي، بحيث أن هذه الأفلام سوف تجعل المتلقي يعيش أجواء الحرب ويعرف أدق التفاصيل بصورة سلسلة، كما سيتم عرض الكثير من المعلومات عن سلاسل المعركة، وخط سير الفاعلين، وكشف الجانب الإسرائيلي المتولي عملية الحرب والتفاوض".