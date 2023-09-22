قناة الناس| شوقي علام: الحفاظ على مقاصد الشرع أسمى أهداف الفتوى (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لِدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه في دار الإفتاء المصرية آلينا على أنفسنا بألا تخرج الفتوى إلا تحت مظلة محددة، وهي مقاصد الشرع الشريف، موضحًا عبر قناة الناس الفضائية دور الفتوى الرشيدة وأثرها في تحقيق التوازن الفكري في المجتمع بين الناس.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه اليوم الجمعة، على قناة الناس: "وجدنا أن الفتوى الرشيدة المتقنة هي تلك الفتوى التي تحافظ على مقاصد الشرع الشريف، وتحافظ على مصلحة الدين والنفس والمال والعرض والعقل، ولا يكون هذا الحفاظ على هذه المقاصد الكلية الخمسة التي أطلقها العلماء، إلا من خلال مجتمع مستقر ووطن آمن.

الإنسان هو الأساس في البناء المجتمعي

وأوضح مفتي الجمهورية، أن المجتمع له جوانب مادية والإنسان هو الأساس في هذا البناء المجتمعي، ثم بعد ذلك الأمور المادية الأخرى التي يبنيها الإنسان، مشيرًا إلى أن الأحكام الشرعية في مجملها أيضًا تقصد إلى المصلحة ودفع المفسدة ونأتي إلى كل عامل من العوامل ونبني عليه، ونبني الدين بأحكام شرعية تحافظ على الدين المتين الذي يستوعب الزمان والمكان ويعتنقه المسلم.

وتابع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: “إن الإنسان قد يتعرض في دينه لبعض الأشياء أو الأمور التي قد تؤدي إلى خلل به كفكر منحرف أو إلحاد أو حتى تؤديه إلى الإنفلات”، موضحًا أن الأحكام هنا تأتي لتحافظ وتعيد البناء وتدفع التهديد ضد هذا البناء.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.