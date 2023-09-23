مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية، حيث تحصد نسب مشاهدة عالية من قبل الملايين من عشاق رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم لمشاهدة البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا ويتنافس فيها مجموعة كبيرة من أفضل لاعبي كرة القدم.



مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة

ويوضح التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات حيث يمكن ضبط إشارة مجموعة قنوات بين سبورت Bein Sports الرياضية والتي تحصل على حقوق البث للمباريات وفقا للمواعيد التالية:-

جدول مواعيد مباريات الدوري الانجليزي 2023

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نوتينغهام فورست في تمام الساعة الخامسة عصراً على استاد الاتحاد.

موعد مباراة نادي كريستال بالاس ضد فولهام في تمام الساعة الخامسة عصراً على استاد سيلهرست بارك.

موعد مباراة نادي ولفرهامبتون ضد نوتينغهام لوتون تاون في تمام الساعة الخامسة عصراً على استاد كينلورث رود.

موعد مباراة نادي برينتفورد ضد إيفرتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على استاد غريفين بارك.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد تيرف مور.



جدول مواعيد مباريات الدوري اللإسباني 2023

موعد مباراة نادي جيرونا ضد ماريوركا في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد مونتيليفي.

موعد مباراة نادي إشبيلية ضد أوساسونا في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على استاد ال سادار.

موعد مباراة نادي برشلونة ضد سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة مساء على استاد لويس كومبانيس الأوليمبي.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 2023

موعد مباراة نادي إيه سي ميلان ضد هيلاس فيرونا في تمام الساعة الرابعة مساء على استاد سان سيرو.

موعد مباراة نادي يوفنتوس ضد ساسولو في تمام الساعة السابعة مساء على استاد مابي.

موعد مباراة نادي لاتسيو ضد مونزا في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء على استاد الأوليمبيكو.

جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني 2023

موعد مباراة نادي اوجسبورغ ضد ماينز في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على استاد إمبولس أرينا.

موعد مباراة نادي بايرين ضد ميونخ بوخوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على استاد أليانز أرينا.

موعد مباراة نادي دورتموند ضد فولفسبورغ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على استاد سيغنال ايدونا بارك.

موعد مباراة نادي مونشنغلادباخ ضد لايبزج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على استاد بروسيا بارك.

موعد مباراة نادي يونيون برلين ضد هوفنهايم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على استاد آندر آلتن فورستيري.