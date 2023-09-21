جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد بيراميدز في القمة النارية بانطلاقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة ليفربول ضد لاسك لينز، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- مباراة فاركو ضد فيوتشر في الدوري المصري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة بيراميدز ضد الزمالك في الدوري المصري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة شيريف تيراسبول ضد روما في الدوري الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV3 Portugal.

- مباراة سيرفيت السويسري ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

- مباراة لاسك لينز ضد ليفربول في الدوري الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة سانت جيلواز البلجيكي ضد تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة باير ليفركوزن ضد هاكن السويدي في الدوري الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة كاراباج أجدام ضد مولده في الدوري الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة رين الفرنسي ضد ماكابي حيفا في الدوري الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة باناثينايكوس ضد فياريال في الدوري الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة وست هام يونايتد ضد باتشكا توبولا في الدوري الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة أولمبياكوس ضد فرايبورج في الدوري الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة سبارتا براج ضد أريس ليماسول في الدوري الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة جلاسكو رينجرز ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة أتالانتا ضد راكوف البولندي في الدوري الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4.

- مباراة شتورم جراس ضد سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 9.

- مباراة أياكس أمستردام ضد مارسيليا في الدوري الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة برايتون ضد آيك أثينا في الدوري الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 English.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة زرينيسكي ضد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- مباراة ليجيا وارسو ضد أستون فيلا في دوري المؤتمر الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 9

- مباراة هلسنكي ضد باوك سالونيكا في دوري المؤتمر الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة جينك البلجيكي ضد فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7

- مباراة فرينكفاروزي ضد تشوكاريتشكي في دوري المؤتمر الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة فناربخشة التركي ضد نورشيلاند في دوري المؤتمر الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة لودوجوريتس ضد سبارتاك ترنافا في دوري المؤتمر الأوروبي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة سلوفان براتيسلافا ضد كي كلاكسفيك في دوري المؤتمر الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة لوجانو ضد بودو جليمت في دوري المؤتمر الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة كلوب بروج ضد بشكتاش في دوري المؤتمر الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة فيكتوريا بلزن ضد بالكاني في دوري المؤتمر الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة دينامو زغرب ضد أستانا في دوري المؤتمر الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة زوريا لوهانسك ضد جينت البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

- مباراة الاتفاق ضد الطائي في الدوري السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD

- مباراة التعاون ضد الرائد في الدوري السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD

- مباراة ضمك ضد الهلال: في الدوري السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD

- مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD

- مباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD