فريق حسن شحاتة يفوز في أولى مباريات الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

شهدت الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، انتهاء أحداث المباراة الأولى.

وأقيمت المباراة الأولى في الموسم الجديد من كابيتانو مصر بين فريقي حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، وفريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين.

وحقق فريق حسن شحاتة الفوز بهدف نظيف جاء من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الأولى في "كابيتانو مصر" ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ووجه محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، التحية للاعبي فريق حسن شحاتة بعد الفوز، مؤكدًا أنهم شعروا برهبة وضغط في الشوط الأول لكنهم حسنوا أدائهم في الشوط الثاني.

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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