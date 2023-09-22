الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"وفد بورسعيد" يفتح باب الانضمام للجان حملة انتخابات رئاسة الجمهورية

المستشار صفوت عبد
المستشار صفوت عبد الحميد

أعلن حزب الوفد بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد عن فتح باب الإنضمام فى اللجان التى ستشرف على حملة الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية ومرشح حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وسيتم فتح الباب لاستقبال الوفديبن الراغبين فى المشاركة فى اللجان بمقر الوفد بدائرة المناخ اعتباراً من الخميس ٥ أكتوبر حتى الثلاثاء ١٠ أكتوبر القادم يومياً من الثامنة حتى الحادية عشر مساءاً، لملء استمارة الانضمام للحملة المتوفرة داخل المقر.

ويرحب حزب الوفد ببورسعيد بكل المواطنين الراغبين فى المشاركة فى الحملة من كل أبناء بورسعيد بما فيها أيام إجراء الإنتخابات وسيظل باب بيت الأمة مفتوحاً أمام الجميع للمشاركة فى الإستحقاق الانتخابى لرئاسة الجمهورية.

الجدول الزمني 25 سبتمبر 

وكشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

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ضوابط الترشح 

وحددت الهيئة الوطنية ضوابط الترشح بأن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.

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