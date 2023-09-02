عبدالسند يمامة: لو كنت مسؤولا لمنعت "البرادعي" من الظهور إعلاميا

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، إن ثورة 25 يناير فيها جزء عظيم وجزء مظلم، الجزء العظيم، أن الثورة قام بها شباب يتميز بالطهارة والنبل للاعتراض على الفساد، أما الجانب المظلم أن الفريق المنظم كان الإخوان، وجمعيات التمويل الذين سافروا للخارج ثم عادوا.

وأبدى يمامة، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اعتراضه على الاحتفاء الإعلامي الكبير بعودة محمد البرادعي في نهاية حكم مبارك، والسماح له بالظهور على الشاشات.

يمامة: ظهور البرادعي على الشاشات قبل 2011 كان خطأ كبير هدد الأمن القومي

وأضاف: "يعني ايه يسمح للبرادعي يطلع على التلفزيون، ويقزول ما قاله، كلامه يهدد الأمن القومي ولو كنت مسؤول كنت أمنعه، وأحاسب من سمح له بالظهور على الشاشة".

وأردف: "ما وصلنا إليه بسبب الميوعة في آخر سنين مبارك، لكن السن له حكم، وأرى أن هناك عدد من السنوات محدد لمن يتولى الحكم، وليس 30 سنة".