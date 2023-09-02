عبدالسند يمامة ينفي تواصل الإخوان معه ودفعه للتراجع عن الترشح للرئاسة

نفى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، تواصل الإخوان معه، لمطالبته بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "لم يحدث أي تواصل إطلاقًا، لا علاقة لي بالإخوان من قريب أو من بعيد، والأخبار المتداولة عن تواصل الإخوان معي أخبار كاذبة".

وعن رأيه في الإخوان قال يمامة: "الإخوان أفقهم ضيق، ورطوا البلد وكنا في غنى عن ذلك، حل مجلس النواب وانفرد بالسلطة وكنت الوحيد الذي رفعت قضية ضد محمد مرسي، والجمعية التأسيسية وحسام الغرياني لأنهم "كوشوا" على الجمعية التأسيسية".

عبدالسند يمامة: المصالحة مع الإخوان مسألة لا تخضع للرأي

وفيما يخص دعوات ومحاولات الإخوان للمصالحة، قال عبدالسند يمامة، إن الأفعال التي تمت تمثل جرائم لا يجوز فيها الرأي، المصالحة مع الإخوان ليست مسألة رأي، ارتكبوا جرائم وخضعوا لمحاكمات عادلة.

وأشار إلى أنه ألف "حقوق الإنسان في القرأن" دراسة مقارنة بين حقوق الإنسان الواردة في النصوص القرآنية، وبين الحقوق الواردة الوثائق الدولية ، وقدم البحث من 20 سنة في اسطنبول، منوهًا أن البداية الحقيقية لحقوق الإنسان كانت في 15 ديسمبر 1948، ولم تعد حقوق الإنسان شأنًا داخليًا.

وأردف: "كل شخص حر بعقيدته بينما فكر الإخوان مناهض لحقوق الإنسان، لا يعترفون بالحقوق والحريات".