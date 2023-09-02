السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يمامة: سأترك رئاسة الوفد إذا خسرت الانتخابات الرئاسية بفارق أصوات كبير

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، إنه سيقدم كشفًا عن ذمته المالية حال ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه ليس لديه ما يخفيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "كل مالي حلال 100%، ولا أعاني من أي مشاكل صحية".

عبدالسند يمامة: لن أترشح مجددا لرئاسة الوفد وسأسلم الراية لجيل جديد

وكشف يمامة أنه سيكتفي برئاسة حزب الوفد أربع سنوات، وسيسلم الراية لجيل جديد.

وعن موقفه من رئاسة الحزب حال خسر الانتخابات الرئاسية، قال: "إذا فزت في الانتخابات الرئاسية طبيعي أترك رئاسة الحزب، أما لو خسرت وحصدت نسبة جيدة من الأصوات سأكمل مدتي في رئاسة الحزب، ولو حصدت أصوات أقل من التي أتوقعها لن أكمل في رئاسة الحزب".

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