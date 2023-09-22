الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى يجرى حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس العلاقات الخارجية «CFR» الأمريكي، والذي يضم نخبة من قادة الفكر والسياسيين الأمريكيين السابقين وكتاب الرأي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

أبرز ملفات اللقاء

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد حوارا مفتوحًا بين شكري وأعضاء المجلس تناول عدداً من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها والتحديات المرتبطة بها.

وقدم وزير الخارجية شرحًا لعملية التحول والتطوير الشامل التي تشهدها مصر، بما فى ذلك مسار الحوار الوطنى وأهدافه وما تضمنه من مشاركة ممثلي اطياف سياسية مختلفة ومتنوعه، بما يجعله اطاراً شفافاً للحوار وابداء الرأي والتغيير.

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وتضمن الحوار ردًا على استفسارات الحضور بشأن طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وعلى صعيد القضايا الدولية والإقليمية، شهد اللقاء نقاشًا بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس بشأن القضية الفلسطينية، وسد النهضة، والسودان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

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