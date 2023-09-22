ممثل الرئيس الأذربيجانى: انفصاليو "كاراباخ" رفضوا السماح بدخول المساعدات

أكد السفير إلتشين أميربايوف، ممثل الرئيس الأذربيجاني، أنه ليس لدينا أي مشاكل مع المدنيين في كاراباخ، وتدخلنا في كاراباخ لحماية أمننا القومي.

وأضاف “أميربايوف” خلال تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”: ملتزمون بتقديم المساعدات لسكان إقليم كاراباخ، ولا نريد المغادرة.

وتابع ممثل الرئيس الأزري، أنه تم إرسال شاحنات مواد غذائية للسكان، موضحًا أن انفصاليى كاراباخ رفضوا إدخال المساعدات سابقًا.

وفي سياق متصل، تخطط أذربيجان لإصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في كاراباخ الذين يتخلون عن أسلحتهم رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

ووفقًا لـ”رويترز”، قال حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية: حتى فيما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو.

وأضاف أن الأرمن في كاراباخ طلبوا مساعدات إنسانية وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة يوم الجمعة. وقال إن أذربيجان تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في كاراباخ.

