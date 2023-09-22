الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستفيد من "حياة كريمة": ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات (فيديو)

المواطن سعيد الرشاد
المواطن سعيد الرشاد

وجه سعيد الرشاد، أحد أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاقه للمشروع القومي حياة كريمة والذي من خلاله يساعد المواطنين على كل المستويات، وتقديم خدمات لم تكن تصل للقرى من قبل، إلا من خلال فعاليات حياة كريمة.

نجدد الثقة في الرئيس

مؤكداً أنه يدعم الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة لفترة جديدة واستكمال المشروعات والمبادرات التي بدورها تخفف عن كاهل الأهالي، مثل القوافل العلاجية وتوفير كشف مجاني وصرف علاج مجاني أيضاً.

جاء ذلك علي هامش مشاركته في فاعليات مبادرة "أنت الحياة"، بالإسماعيلية، لخدمة عدد أكبر من المواطنين بالمحافظة لتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

فاعليات المبادرة

 

أنشطة مبادرة أنت الحياة بالإسماعيلية

جدير بالذكر أن المبادرة شملت أيضاً أنشطة خاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، كذلك ما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فاعليات المبادرة
مصر حياة كريمه الرئيس السيسي أنت الحياة القنطرة غرب

مواد متعلقة

متطوع بـ"حياة كريمة": الأهالي يدعمون استمرار مبادرات الرئيس في القرى (فيديو)

منسق "حياة كريمة" بالإسماعيلية: نستهدف تقديم خدمات مباشرة لأهالى القرى (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط 12 عنصرًا إجراميًا شكلوا أخطر عصابة سرقات بالقليوبية

غدًا.. نظر 3 دعاوى باستبعاد لبيب و جعفر من انتخابات نادي الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك في الجولة 1

الآن.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

كانت لها عندى فلوس وخُفت تفضحنى.. اعترافات موظف قتل سيدة فى أسيوط

"أنابيب البترول" تُطلق برنامجًا تدريبيًا للعاملين بها حول مستقبل الهيدروجين الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمس أيام.. ماذا فعل نتنياهو في نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة