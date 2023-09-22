مستفيد من "حياة كريمة": ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات (فيديو)

وجه سعيد الرشاد، أحد أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاقه للمشروع القومي حياة كريمة والذي من خلاله يساعد المواطنين على كل المستويات، وتقديم خدمات لم تكن تصل للقرى من قبل، إلا من خلال فعاليات حياة كريمة.

نجدد الثقة في الرئيس

مؤكداً أنه يدعم الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة لفترة جديدة واستكمال المشروعات والمبادرات التي بدورها تخفف عن كاهل الأهالي، مثل القوافل العلاجية وتوفير كشف مجاني وصرف علاج مجاني أيضاً.

جاء ذلك علي هامش مشاركته في فاعليات مبادرة "أنت الحياة"، بالإسماعيلية، لخدمة عدد أكبر من المواطنين بالمحافظة لتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

فاعليات المبادرة

أنشطة مبادرة أنت الحياة بالإسماعيلية

جدير بالذكر أن المبادرة شملت أيضاً أنشطة خاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، كذلك ما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.