الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي المقبلة، وتحديدًا أمام سان جورج الإثيوبي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، هو الأكثر سيطرة على عمليات البحث عبر محرك “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك، بعد الأداء المميز والنتيجة الرائعة للمارد الأحمر، أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية، والفوز برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز، والذي كان بمثابة جرس إنذار لجميع المنافسين وتحديدا الثنائي الزمالك وبيراميدز، بأن الأهلي لن يتنازل عن الاحتفاظ بدرع الدوري داخل قلعة الجزيرة، هذا الموسم مهما وجه الفريق من صعوبات أو عقبات.

وتمني جماهير الأهلي، نفسه أن يسير الفريق الأحمر على خطى الموسم الماضي (2022/2023)، في حصد جميع البطولات المحلية والقارية التي يشارك به، وتعويض خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف، مطلع الموسم الحالي (2023/2024).

وحصد الأهلي 5 ألقاب مختلفة تنوعت بين المحلية والقارية الموسم الماضي وهم الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر ولقبي للسوبر المحلي.

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موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

ويبدأ الأهلي، رحلة الدفاع عن لقبه القاري داخل أدغال القارة السمراء، مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، عندما يواجه سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي في القاهرة وعلى نفس الملعب، والمحدد لها يوم 29 سبتمبر الجاري من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب الوداد المغربي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2)، بعد قرار كاف إقامة المباراة النهائية مجددا من مواجهتين.

رقم قياسي للأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ويمتلك المارد الأحمر، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 لقبا جاءت كالتالي:

وحصد الأهلي اللقب الأول عام 1982

وأضاف اللقب الثاني في عام 1987.

ونجح عام 2001 في إضافة ثالث ألقاب القلعة الحمراء.

وأضاف النجمة الرابعة والخامسة إلى خزينة المارد الأحمر عامين 2005 و2006 على التوالي.

كما حصد النجمة السادسة 2008 والسابعة 2012 والثامنة 2013، والتاسعة 2020 والعاشرة 2021، والحادية عشر 2023.

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