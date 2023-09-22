الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل لقاء سان جورج.. تاريخ مواجهات الأهلى أمام الفرق الإثيوبية

الأهلي
الأهلي

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي أولى مواجهاته الإفريقية أمام نادي سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في رحلة الدفاع عن لقبه الذي يحمل نسخته الأخيرة.

وستُقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بينما لقاء الإياب سيكون يوم 29 من الشهر الجاري على نفس الملعب بموجب اتفاق بين الطرفين.

وتعد مباراة المارد الأحمر أمام سان جوج الإثيوبي الـ5 في تاريخ مواجهة بطل مصر للفرق الإثيوبية، حيث سبق وأن واجه 4 أندية إثيوبية.

ونرصد من خلال التقرير تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الإثيوبية كالتالي:

المواجهة الأولى دوري أبطال إفريقيا 1991

الأهلي ضد فريق داشن بير وانسحب الفريق الإثيوبي وتأهل المارد الأحمر إلى دور ثمن النهائي في البطولة الإفريقية.

المواجهة الثانية دوري أبطال إفريقيا 1998

ودع الفريق الأول بنادي الأهلي بطولة إفريقيا أمام البن الإثيوبي بعد التعادل في إثيوبيا بهدف لكل فريق والتعادل في مصر بهدفين لكل فريق بسبب الدفع باللاعبين غير الأساسيين لخوضهم بطولة النخبة العربية، وحدثت المفاجأة بخروج المارد الأحمر من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

المواجهة الثالثة دوري أبطال إفريقيا 2012 

تكررت مواجهة الأهلي مع البن الإثيوبي وتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات بعد الفوز بثلاثة أهداف.

المواجهة الرابعة دوري أبطال إفريقيا 2019 

نجح الفريق الأول بنادي الأهلي في الفوز على جيما أبا جيفار بهدفين مقابل هدف وتأهل إلى دور المجموعات.

يستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي على استاد القاهرة الدولي في رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي.

وحقق نادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي.

ويفتتح نادي الأهلي مرانه غدًا السبت أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة سان جورج الإثيوبي يوم الأحد في دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. 

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على حضور وسائل الإعلام أول 15 دقيقة من مران الأندية ليلة المباريات.

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