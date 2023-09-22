متطوع بـ"حياة كريمة": الأهالي يدعمون استمرار مبادرات الرئيس في القرى (فيديو)

قال عمر تامر، متطوع بمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، أن تطوعه ذلك قدم له استفادة كبيرة على كل المستويات، إن كان في المجال التطوعي، أو المجال الشخصي من خلال العمل الجماعي.

وأكد أن خلال عمله ضمن صفوف المؤسسة تمكن من معرفة مشكلات واحتياجات الأهالي من حوله، والعمل على حلها، كذلك محاولة تقديم المساعدات الشاملة لهم من خلال مبادرات المؤسسة، وعلى رأسهم مبادرة "أنت الحياة"، التي يتمنى استمرارها بشكل دائم لما شهدته من إقبال كبير من الأهالي، وكذلك ردود فعلهم الإيجابية تجاهها.

كان ذلك علي هامش فاعليات مبادرة "أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

من أعمال المبادرة

وتابع المتطوع :"أتمنى نكون أفادنا الناس كلها بكل الخدمات اللي محتاجينها، وبإذن الله كل الناس تستفيد، وحياة كريمة غيرت شكل القرى ورفعت كفاءة الطرق والبنية التحتية فيها".

مهام مبادرة أنت الحياة في الإسماعيلية

وتشمل فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

فضلاً عن الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، كذلك ما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.