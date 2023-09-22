المسماري: دفن 3660 من ضحايا إعصار دانيال في ليبيا.. وفرق الإنقاذ مستمرة

نشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إحصائية لجثامين ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا حتى يوم أمس الخميس.

وأوضحت الإحصائية أنه تم دفن 3660 جثمانا، حتى أمس الخميس.

وبينت الإحصائية أن 222 جثمانًا تم دفنه الخميس في مقبرة مرتوبة، فيما تم دفن جثمان واحد في مقبرة الظهر الحمر.

ولا زالت فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تجري عمليات انتشال لمئات الضحايا الذين جرفهم الفيضان إلى البحر.

ويخشى المسؤولون أن تتجاوز أرقام القتلى أكثر من 10 آلاف قتيل.

وزير ليبى: لا أمل فى العثور على ناجين بدرنة.. وسنركز على انتشال الجثث من البحر

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الطيران الليبي وعضو لجنة الطوارئ هشام أبو شكيوات، إنه لا يوجد أمل في العثور على ناجين من فيضان درنة.

وأضاف "أبو شكيوات" أن فرق الإنقاذ ستركز خلال الأيام المقبلة على عمليات البحث في البحر لاستخراج الجثث العالقة بين الصخور.

وكان الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في ليبيا، أعلن صباح اليوم، أن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية، بوزارة الداخلية الليبية العاملة في درنة انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء من ضحايا فيضانات شرق ليبيا.

وأضاف الفريق الحكومي في التقرير اليومي حول آخر مستجدات الإعصار دانيال، أن عملية الانتشال تمت بالتنسيق مع الفرقة الأمنية.

وأكد الفريق أن الفرق التابعة للجهاز رفعت البصمة الوراثية عن 125 جثة مجهولة الهوية، وتمكنت من انتشال 100 جثة من منطقة الوردية ووادي جرجار أمه.

من جهتها، دعت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من إعصار دانيال.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، صعوبة التقييم الدقيق للعدد الفعلي للوفيات وحجم الأضرار جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق ليبيا.