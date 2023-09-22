انتشال 75 جثة و50 من أشلاء ضحايا فيضانات شرق ليبيا

أعلن الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في ليبيا، صباح اليوم الجمعة، عن أن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية، بوزارة الداخلية الليبية العاملة في درنة، انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء من ضحايا فيضانات شرق ليبيا.

وأضاف الفريق الحكومي، في التقرير اليومي حول آخر مستجدات الإعصار دانيال، أن عملية الانتشال تمت بالتنسيق مع الفرقة الأمنية، وفقا لما ذكرته صحيفة "العنوان" الليبية.

وأكد الفريق أن الفرق التابعة للجهاز رفعت البصمة الوراثية عن 125 جثة مجهولة الهوية، وتمكنت من انتشال 100 جثة من منطقة الوردية ووادي جرجار أمه.

من جانبها، دعت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من إعصار دانيال.

انقطاع الاتصالات وعزلة درنة توقف عمليات فرق البحث عن جثامين ضحايا "دانيال"

وأدى انقطاع الاتصالات لمدة يوم كامل وعزلة مدينة درنة المنكوبة بالفيضانات في شرق ليبيا إلى تعقيد وتوقف عمل فرق البحث عن جثامين ضحايا العاصفة "دانيال"، الموجودة تحت الأنقاض وفي البحر.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه في غضون ذلك تعهد المدعي العام في البلاد باتخاذ إجراءات جدية لتحقيق العدالة لضحايا الفيضانات التي أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت المدينة الساحلية قبل أكثر من أسبوع.



وقالت شركة الاتصالات الليبية المملوكة للدولة إن الانقطاع حدث عندما قُطعت كابلات الألياف الضوئية، يوم الثلاثاء، وقال المتحدث باسم الشركة محمد البديري، لمحطة تليفزيون محلية، إن المهندسين يحققون لتحديد ما إذا كان ذلك بسبب الحفر بحثًا عن الجثث أم أنه عمل تخريبي.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن خدمات الإنترنت والهواتف انقطعت بشكل كامل في درنة، ولم يتمكن السكان والصحفيون من الوصول إلى الموجودين داخل درنة، لتُعزل المدينة عن العالم ليوم كامل، وقالت السلطات إن الاتصالات مع المدينة عادت مساء أمس الأول الأربعاء.