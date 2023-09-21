الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية: الوضع في ليبيا مأساوى.. ومستمرون فى دعم المنكوبين

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر مستمرة في دعم المنكوبين في ليبيا جراء الخسائر والأضرار الضخمة التي خلفها الإعصار دانيال. 

وقال سامح شكري، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إن الوضع في ليبيا مأساوي.

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ليبيا تعيش وضعا مأساويا

وتابع، خلال تصريحاته على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الوضع في ليبيا مأساوي ومستمرون في دعم المنكوبين". 

وشدد شكري على أن مصر تدعم مؤسسات الدول الوطنية لتحقيق الاستقرار داخلها. 

وكذلك، طالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بتقاسم أعباء النازحين.

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