عاش في جبال الصعيد وكشف سر الخُط.. حكايات مجهولة عن محمد حسنين هيكل

تحل غدًا الذكرى المائة لميلاد أسطورة الصحافة المصرية محمد حسنين هيكل، حيث وليد في مثل هذا اليوم من عام 1923، وتوفى في 17 فبراير 2016.

بدأ أسطورة الصحافة المصرية محمد حسنين هيكل، عمله الصحفي عام 1942 ولم تكن الصحافة بالنسبة له مجرد عمل ولكنها كانت بالنسبة له حياة اختارها لنفسه ووهب لها جهده وعرقه وعمره أيضًا.

وفي الوقت الذي بدأ فيه هيكل عمله في الصحافة كانت الأخيرة مجرد أخبار يجمعها المندوبون من الوزارات أو مقالات يكتبها بعض الكتَّاب، أو تعليقات على الأحداث، يكتبها بعض محترفي السياسة من رجال الأحزاب التي كانت الصحف تعبر عن أحزابهم، أو تصدر عنها وأكثر من ذلك كان الخبر هو الذي ينتقل إلى الصحفي في جريدته وهو جالس على مكتبه.

يذكر الكاتب فتحي رزق، في كتابه "75 نجمًا في بلاط صاحبة الجلالة"، يذكر أن الصورة الصحفية التي رسمها هيكل تختلف تمامًا عن الصورة الموجودة، كان يرى أن الصحفي يجب أن ينتقل لمكان الخبر ومكان الحوادث ليرى ويدرس ويجمع المعلومات ثم يكتبها في تحقيق صحفي.

ولقناعته هذه، بدأ هيكل محررًا بقسم الحوادث، كانت الدولة في ذلك الوقت تعاني من الخارجين على القانون، لذلك استطاع هيكل عندما ظهرت عصابة الخُط وجرائمه ومع شهرته في صعيد مصر، أن يذهب إلى مكان الجرائم، وعاش في جبال الصعيد التي اتخذتها عصابة الخُط مسرحًا لجرائمها، وبحث عن كل شيء يتصل بحياة الخُط، ثم امسك بكل الخيوط التي دفعته هو وعصابته إلى أن يختار حياة الجريمة، وبحث في نوعية الجرائم التي ترتكبها العصابة وأكثر من ذلك حتى أمسك بالخيط المفقود.

عرف هيكل صاحب النفوذ الذي يحمي الخُط وعصابته، وكشف عنه وكان واحدًا من زعماء الأحزاب السياسية تقلَّد منصبًا وزاريًا ورئاسة مجلس النواب آنذاك.