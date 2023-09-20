الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

عاجل| بإيحاء من هيكل.. سر رهن عقود "دار المعارف" من أجل عيون الأهرام

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

كان الكاتب الصحفي الكبير وأسطورة الصحافة المصرية محمد حسنين هيكل بارعًا في عقد الصفقات، ولم يكن أي شيء يقف أمامه، والكثير من القصص حول الصفقات التي عقدها هيكل وردت في كتب مختلفة عنه.

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ففي كتابه "مع هؤلاء" يورد سيد أبوالنجا إحدى قصص نجاح هيكل في استكمال بناء مبنى الأهرام، يقول: "كان هيكل يؤمن بسياسة الصفقات ومن ذلك طلب مني أن أعقد قرضًا قدره نصف مليون جنيه إسترليني مع بنك انترا ببيروت لدفع عربون ماكينات الأهرام الجديدة تقسط على خمس سنوات، وذهبت إلى بييدس رئيس مجلس الإدارة فقال إنه يطلب ضمانًا خارج القطر المصري، ولا يكتفي بإمضاء جمال عبدالناصر وضمان البنك المركزي واجتماع مجلس الشعب مجتمعين.

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يكمل: "عرضت عليه أن أعرض على البنك رهن عقود دار المعارف مع وكلائها في الخارج، وجملتها ثلاثمائة ألف جنيه إسترليني سنويا، فوافق على الفور وتمت الصفقة، وجاء إميل مسلم نائب الرئيس إلى القاهرة فاستقبله هيكل في منزله وأحاطه بتكريم خاص.

صفقة مع دار المعارف

يواصل أبوالنجا: "من صفقات هيكل مع دار المعارف أنه اتفق معها على أن ياخذ منها جانبًا كبيرًا من حصيلتها بالعملات الاجنبية وأن تدفع الأهرام القيمة المرتفعة بالجنيه المصري بما يقابل ربح دار المعارف من استيراد الكتب الأجنبية، وتمكن هو من بناء الأهرام وتمكنت أنا من بناء دار المعارف، بناه هو بمواد مستوردة وبنيت الدار بمواد محلية.

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