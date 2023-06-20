محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل محاولة الإخوان اغتيال محمد حسنين هيكل

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن محمد حسنين هيكل، كان متفتح ولديه أفق وينصح الرؤساء، و قبل هذا كله كان صحفيًا ولايوجد صحفي رئيس جمهورية يطلب مقابلته ويقول لن أقابله لأن أفكاره لا تناسبه.

وأضاف “سلماوي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هيكل لبى دعوة مرسي وذهب له واستفاد منه كصحفي بمعلومات استقاها واستخدمها"، مؤكدًا أنه لو كان مكانه لما كان يستطيع أن يذهب ولو جاءته دعوة فردية كان سيتردد كثيرًا، ولكن "هيكل" كان شخصيىة غريبة واستنائية.

“هيكل” كان له دور في أحداث 30 يونيو

وتابع، أن “هيكل” كان له دور في أحداث 30 يونيو و3 يوليو والإخوان حرقوا بيته في "برقاش" بكل وثائقه ومقتينايته، مؤكدًا أنهم كان لديهم معرفة يقينية أن له دور مثلما كان له دور في 15 مايو مع السادات وبيته في "برقاش" كان يذهب له في نهاية الأسبوع وتصوروا يوم الاعتداء على البيت أنه موجود به وكانت محاولة لاغتياله ولم تكن الأولى.