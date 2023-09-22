الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" سبب غضب هيكل من السادات

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه لم يحضر كلام مباشر بين محمد حسنين هيكل ونجيب محفوظ عن الرئيس السادات، رغم أن موقفهما منه كان فيه تباين.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في إحدى حفلات عيد ميلاده، حضر "هيكل"، وجلس إلى جانب نجيب محفوظ، وتحدثا معًا بشكل عادل وظهر كأنهما لم يختلفا يومًا.

وأكد أنه كان يوجد تباين في وجهات النظر بالنسبة للرئيس أنور السادات لكل من هيكل ومحفوظ، مشيرًا إلى أن هيكل قال له ذات مرة كلامًا لم ينشره في حياته، وهو أنه كان بداخلة إحساس بالمرارة من حديث السادات عن صناعة مراكز القوى، وكان يرى أن الأمر زاد أكثر مما ينبغي، على الرغم من أن لديه مشروع نصر أكتوبر ويستحق أن يتحدث عنها Hكثر من مراكز القوى.

وتابع، أن الجانب الإنساني بداخلة كان سببه جيهان الساداتP لأنها في ظل الأزمة الرهيبة التي أدخلت هيكل السجن عام 1981 حافظت على علاقتها به بشكل مستمر حتى آخر حياتها حتى عندما استقرت في لندن كان لابد أن يزورها عندما يسافر.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيمK موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.         

ويعد برنامج "الشاهد" الذd يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

يوسف القعيد محمد حسنين هيكل السادات صناعة مراكز القوى نصر أكتوبر إحساس بالمرارة

مواد متعلقة

القعيد يكشف لـ"الشاهد": كيفية تحويل رواية "الحرب فى بر مصر" إلى فيلم "المواطن مصرى"

يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" أهم المزارات وقت حكم الرئيس جمال عبدالناصر

يوسف القعيد لـ"الشاهد": انتصرت فى رواية "الحرب فى بر مصر" إلى الفقراء

"القعيد" لـ"الشاهد": بعد تجنيدى علمت أن قواتنا المسلحة تعمل على حدث كبير

يوسف القعيد لـ"الشاهد": عندما ذهبت لسيناء أدركت أنها تستحق ما قدمناه

الباز: "السادات" غيّر وجه الحياة فى مصر وحوّلها من بلد مهزوم لمنتصر

الأكثر قراءة

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

عاجل.. راندى جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكى

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

رغم انتصاره.. لماذا أعلن "السادات" استعداده للسلام مع إسرائيل؟

يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" سبب غضب هيكل من السادات

يوسف القعيد لـ"الشاهد": هيكل لم يمنح السادات حقه فيما يتعلق بنصر أكتوبر لأنه بشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)