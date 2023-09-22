يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" سبب غضب هيكل من السادات

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه لم يحضر كلام مباشر بين محمد حسنين هيكل ونجيب محفوظ عن الرئيس السادات، رغم أن موقفهما منه كان فيه تباين.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في إحدى حفلات عيد ميلاده، حضر "هيكل"، وجلس إلى جانب نجيب محفوظ، وتحدثا معًا بشكل عادل وظهر كأنهما لم يختلفا يومًا.

وأكد أنه كان يوجد تباين في وجهات النظر بالنسبة للرئيس أنور السادات لكل من هيكل ومحفوظ، مشيرًا إلى أن هيكل قال له ذات مرة كلامًا لم ينشره في حياته، وهو أنه كان بداخلة إحساس بالمرارة من حديث السادات عن صناعة مراكز القوى، وكان يرى أن الأمر زاد أكثر مما ينبغي، على الرغم من أن لديه مشروع نصر أكتوبر ويستحق أن يتحدث عنها Hكثر من مراكز القوى.

وتابع، أن الجانب الإنساني بداخلة كان سببه جيهان الساداتP لأنها في ظل الأزمة الرهيبة التي أدخلت هيكل السجن عام 1981 حافظت على علاقتها به بشكل مستمر حتى آخر حياتها حتى عندما استقرت في لندن كان لابد أن يزورها عندما يسافر.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيمK موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذd يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.