الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: "السادات" غيّر وجه الحياة فى مصر وحوّلها من بلد مهزوم لمنتصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس الراحل أنور السادات، واحد من القادة الذين ظلموا ظلمًا بينًا في تاريخهم.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاعة عبر فضائية "النهار"، أن "السادات"، هو القائد المنتصر والذي غير وجه الحياة في مصر وحولها من بلد مهزوم لمنتصر، مشيرًا إلى أن الشواهد تقول إن هذا الرجل قاد خطة الحرب ببراعة لينتصر على العدو الصهيوني، لأنه لم يكن من السهولة هزيمتهم.

وتابع، أن ما توقف عنده أنه يعود للرئيس السادات سياسة مهمة جدًا وهى أن مصر تبتعد عن الحروب، وعندما قال إن أكتوبر آخر الحروب ناس كثيرة زعلت. 

ما زلنا نعاني من فاتورة الحروب التي دخلتها مصر اقتصاديًا

وأشار إلى أن مصر دخلت في العديد من الحروب وانهزمت مع الدول العربية في العديد من الحروب وكذلك في حرب 56 وبعدها حرب اليمن وفقدنا شهداء كثيرين فيها، ودخلنا بعدها حرب 67 وهزمنا، وبعدها  حرب الاستنزاف فالبلد استنزفت وفقدت آلاف الشهداء وما زلنا نعاني من فاتورة الحروب التي دخلتها مصر اقتصاديًا، مؤكدًا أن الرئيس السادات قال إنه حارب ويريد السلام حتى نعمر ونبني.

محمد الباز انور السادات غير وجه الحياة مصر بلد مهزوم لمنتصر الحروب

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