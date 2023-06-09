حلمى النمنم لـ"الشاهد": جماعة الإخوان شاركت فى اغتيال الرئيس أنور السادات

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان مشاركة في اغتيال الرئيس أنور السادات، مؤكدًا أن لدى الدولة الكثير من الأسرار.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قضية عبدالحكيم عابدين، مشينة ومخجلة ويوجد جزء الكل متكتم عنه حتى الآن، و الجزء الخفي أنه كان هناك خلاف بينه وبين أحد أفراد الجماعة، وقال في التحقيقات أن "الأخ فلان شعر بالغيرة أنه يجلس مع السيدات ولم يعد يجلس معه"، موضحًا أن ذلك في تحقيقات رسمية وحسن البنا يعرف به.

وأشار إلى أن هذه العلاقات المشينة موجودة منذ اللحظة الأولى وحسن البنا عفا؛ لأن المهم أن تقترب من المرشد وتقبل يده.