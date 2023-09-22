رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: الرئيس السيسى الأكثر انحيازًا للمجتمع الأهلى (فيديو)

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن المؤسسات الأهلية عقدت مؤتمرًا في محافظة الدقهلية؛ لمناقشة القضية السكانية ودور منظمات العمل الأهلي في دعم هذه القضية، وتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، وخلال هذا الاجتماع طالب جميع المشاركين بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف عبدالقوي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي، يعتبر الرئيس الأكثر انحيازًا للمجتمع الأهلي، خاصة عندما صدر قانون 70 لعام 2017، وكان به عدد من المواد التي لم يرض عنها المجتمع الأهلي، وعندما عُرِضَ الأمر على الرئيس السيسي، في يناير 2019، وافق على وقف العمل بهذا القانون، وطلب من الحكومة فتح حوار مجتمعي لإصدار قانون جديد يدعم العمل الأهلي.

الرئيس السيسي أعاد مصر إلى قلب القارة الإفريقية

ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إلى أن الرئيس السيسي، أعلن عن أن عام 2022، هو عام المجتمع المدني، وهو ما نتج عنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إلى أن الرئيس السيسي، استطاع رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، أن يجعل الدولة المصرية قادرة على الوقوف والصمود أمام هذه التحديات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، لم يورط مصر في أي حروب، ولم يتدخل في شئون أي دولة من دول العالم، واستطاع أن يعيد مصر إلى قلب القارة الإفريقية، وأيضًا إلى خريطة دول العالم.