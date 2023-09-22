عبدالفتاح إبراهيم: الرئيس السيسى أحيا صناعة الغزل والنسيج بعد تدميرها (فيديو)

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن النقابة أصدرت بيانًا لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، مؤكدًا أن الدعم لم يأت من فراغ، إذ يقود الرئيس عودة صناعة الغزل والنسيج لما كانت عليه، وكان من أعطى إشارة بدء تطوير الصناعة كمشروع قومي للبلد.

وأكد إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي أحيا صناعة الغزل والنسيج بعد تدميرها، منوهًا بأن هذه الصناعة دمرت بفعل فاعل منذ سنوات عديدة، وأهملتها الحكومات التي تعاقبت في التسعينيات وما بعدها، ليعود شعاع الأمل على يد الرئيس وتتصدر صناعة الغزل والنسيج مكانة رائدة كما كانت في الماضي.

صناعة الغزل والنسيج يعمل بها 1.2 مليون عامل

وأوضح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن هذه الصناعة يعمل بها 1.2 مليون عامل، وهي صناعة كثيفة العمالة، والاهتمام بها ينعكس بالإيجاب على توفير فرص العمل، وتقليل حجم البطالة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت العديد من التحديات خلال الـ10 سنوات السابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية، ورغم ذلك نجح بقيادته الحكيمة في العبور بها لبر الأمان.