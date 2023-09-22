الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مركز القدس للدراسات: إسرائيل ترفض كل مبادرات السلام

محمود عباس
محمود عباس

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن المؤتمر الدولي الذي طالب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، المجتمع الدولي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، يعتبر بديلًا عن كل المبادرات التي ترفضها إسرائيل.

وأضاف رئيس مركز القدس للدراسات في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الحكومة الإسرائيلية ترفض كل الأفكار والاقتراحات ومبادرات السلام، مشيرًا إلى أن هناك خيبة أمل من كل الجهود السابقة سواء الدولية والأمريكية وغيرها.

رئيس مركز القدس للدراسات: لا توجد نية وإرادة عالمية لعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام

وتابع: "الذهاب إلى مؤتمر دولي يعني الذهاب إلى ضمير وعقل العالم، وأن تكون القضية الفلسطينية قضية عالمية"، مشيرًا إلى أنه ليست هناك نية وإرادة عالمية لعقد مثل هذا المؤتمر.

وأردف: "أوروبا وأمريكا تقدمان الدعم لإسرائيل وتغذية السلطة الفلسطينية بقدر محدود طبعًا ماليًا، وهذا أقصى ما يمكن تقديمه".

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