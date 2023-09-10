المالكى: الأحزاب الحاكمة لإسرائيل لا تريد إقامة دولة للفلسطينيين

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن هناك أشخاصًا يعطون الانطباع بأنهم منفتحون تجاه القضية الفلسطينية أو مستعدون للجلوس والحوار مع الفلسطينيين وهناك أشخاص لديهم عداء كامل ورفض مطلق تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

المالكي: الأحزاب الحاكمة لإسرائيل تعتبر أن الأرض لليهود فقط

وأضاف المالكي خلال حواره لبرنامج "عن قرب" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الأحزاب الحاكمة لإسرائيل لديهم قناعة بأن الشعب الفلسطيني لا يستحق أن يكون له مكان ودولة، ويعتبرون أن هذه الأرض هي لليهود فقط".

وتابع أن هذا الانطباع يعلن عنه البعض بشكل علني والبعض الآخر يتمتم به في الأماكن المغلقة، لكن في النهاية لم نسمع حتى هذه اللحظة من يقف ليقول إن الشعب الفلسطيني له حق في تقرير مصيره وأنه شعب أصيل في هذه الأرض، وعلى إسرائيل أن تتعامل مع هذا الحق بكل موضوعية والجلوس للتفاوض.