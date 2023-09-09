رياض المالكى: نسعى لحماية الفلسطينيين من بطش وإرهاب الاحتلال ومستوطنيه

قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن أساس الحراك السياسي والدبلوماسي لدعم فلسطين الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير مصيره.

المالكي: هدف التحركات العربية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين

وأضاف المالكي خلال حواره لبرنامج "عن قرب" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الحراك أيضًا هدفه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن التحركات العربية أيضًا هدفها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش وغطرسة وإرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين.