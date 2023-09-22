حسن عبدالبصير: قافلة الأوقاف الدعوية تجوب مساجد العلمين (صور)

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن قافلة الأوقاف الدعوية تجوب مساجد مدينة العلمين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ سامي عبيد مدير شئون الإدارات بأوقاف مطروح، لأداء خطبة الجمعة، ومقارئ الجمهور.

- قافلة دعوية بمساجد العلمين

وأوضح أن القافلة الدعوية تم تقسيمها كالآتى: "مسجد صلاح الدين بسيدي عبدالرحمن الشيخ سامي عبيد مدير شئون الإدارات، الشيخ سليمان مدني إلى مسجد الدشتي بالعلمين، الشيخ أحمد عبدالحكم صالح بمسجد العقاد بالعلمين، الشيخ عزت جمال عطا الله بمسجد عثمان بن عفان بالعلمين، الشيخ محمد شتا عبدالصمد بمسجد الهداية بالعلمين، الشيخ محمد عبدالعزيز طه بالمسجد الكبير بسيدي عبدالرحمن، الشيخ حمدي على حسين بمسجد الفتح بسيدي عبدالرحمن، الشيخ محمود إبراهيم سليم بمسجد الإيمان بسيدي عبدالرحمن، الشيخ علي فرج عبدالسلام بمسجد العمدة ياسين بالعلمين".

- مقارئ الجمهور

وأضاف أنه تحدث الجميع بلغة واحدة ولسان واحد عن حال النبي، صلى الله عليه وسلم، مع صحابته، ثم عقدت مقارئ الجمهور بهذه المساجد عقب انتهاء الصلاة مباشرة، وانتهت فعاليات القافلة وسط ترحيب جماهيري من قاطني العلمين بهذه القوافل التي تصحح المفاهيم وتغرس القيم وتقوي النسيج المجتمعي.

من جانبه، تقدم رواد المساجد بالشكر لوزارة الأوقاف لاهتمامها بالمحافظات الحدودية ومساجدها، بناء وفرشا ودعويا، بالقوافل التي تجوب محافظة مطروح.

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