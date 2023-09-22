الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ركز على الواقعية.. كيف تتخلص من التوقعات غير الصحية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في العلاقة، من الطبيعي أن تكون هناك توقعات من الشخص الآخر، لذا يجب توضيح الاحتياجات والرغبات والتوقعات في العلاقة لخلق مساحة صحية للألفة والعواطف والنمو. 

ومع ذلك، فإن التوقعات غير الصحية يمكن أن تضر بالعلاقة، إن الحصول على توقعات صحية هو عملية مستمرة تتضمن الوعي الذاتي والتعاطف الذاتي والتواصل المفتوح مع الآخرين، حيث يتعلق الأمر بإيجاد توازن بين وضع معايير عالية والواقعية بشأن ما يمكن تحقيقه.

 ومن خلال التعرف على التوقعات غير الصحية وتعديلها، يمكن من خلالها تحسين علاقتنا مع الآخرين والعمل على بناء  علاقات أكثر صحة، حيث أن إيجاد توازن صحي وفهم مشاعرنا يمكن أن يساعدنا في الحصول على توقعات صحية من جانب الآخرين.

في 5 خطوات.. كيف تُشعر شريكك العاطفي بالأمان في العلاقة؟

كيف نتخلص من التوقعات غير الصحية؟ شارك المعالج بعض النصائح

التركيز على الواقعية: بدلاً من التمني والافتراضات، يجب أن نركز على الأدلة والتجارب السابقة، وبناء على ذلك، ينبغي علينا أن نخلق توقعاتنا من الشخص الآخر.

تجنب التطرف: أحد الأخطاء التي نرتكبها بشأن التوقعات هو أننا نركز على الأسود أو الأبيض - فالحياة تدور أيضًا حول احتضان اللون الرمادي ويجب أن نعرف ذلك.

منفتح على التكيف: الحياة لا يمكن التنبؤ بها، ويمكن أن تتغير المواقف في أي وقت. يجب أن نكون منفتحين على التعديلات والتغييرات عندما تحدث.

التوقعات الحرجة: يجب أن نكون قادرين على تحديد التوقعات المفرطة لدينا والوعي بها. يجب أن نحولهم إلى واقعيين.

التفكير بانتظام: يجب أن نكون على دراية بالتوقعات التي لدينا ونستمر في الرجوع إليها للتفكير فيما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة أم لا.

الاعتراف بالقيود: يجب علينا أيضًا أن نتراجع خطوة إلى الوراء عندما نريد أن نذكر حدودنا، في الأوقات التي نشعر فيها بالإرهاق أو نحتاج إلى المساعدة، يجب ألا نتردد، يجب علينا أيضًا التعبير عن مشاعرنا بدلاً من إخفائها.

العلاقة العاطفية منفتح على التكيف الاعتراف بالقيود التركيز على الواقعية التوقعات غير الصحية

مواد متعلقة

6 أسباب وراء الشعور بالقلق والتوتر في العلاقة العاطفية: ما هى؟

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات المصرية

الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

بعد ارتفاع أسعار الطماطم والبصل.. التجار يكشفون الأسباب وموعد انخفاضها

قبل لقاء سان جورج.. تاريخ مواجهات الأهلى أمام الفرق الإثيوبية

الزمالك ضد المقاولون والإسماعيلى مع الاتحاد.. مواجهات الجولة 2 للدورى بعد غياب الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شرق أوسط جديد.. نتنياهو يكشف تطورات التطبيع مع السعودية أمام الأمم المتحدة

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين