ركز على الواقعية.. كيف تتخلص من التوقعات غير الصحية؟

في العلاقة، من الطبيعي أن تكون هناك توقعات من الشخص الآخر، لذا يجب توضيح الاحتياجات والرغبات والتوقعات في العلاقة لخلق مساحة صحية للألفة والعواطف والنمو.

ومع ذلك، فإن التوقعات غير الصحية يمكن أن تضر بالعلاقة، إن الحصول على توقعات صحية هو عملية مستمرة تتضمن الوعي الذاتي والتعاطف الذاتي والتواصل المفتوح مع الآخرين، حيث يتعلق الأمر بإيجاد توازن بين وضع معايير عالية والواقعية بشأن ما يمكن تحقيقه.

ومن خلال التعرف على التوقعات غير الصحية وتعديلها، يمكن من خلالها تحسين علاقتنا مع الآخرين والعمل على بناء علاقات أكثر صحة، حيث أن إيجاد توازن صحي وفهم مشاعرنا يمكن أن يساعدنا في الحصول على توقعات صحية من جانب الآخرين.

كيف نتخلص من التوقعات غير الصحية؟ شارك المعالج بعض النصائح

التركيز على الواقعية: بدلاً من التمني والافتراضات، يجب أن نركز على الأدلة والتجارب السابقة، وبناء على ذلك، ينبغي علينا أن نخلق توقعاتنا من الشخص الآخر.

تجنب التطرف: أحد الأخطاء التي نرتكبها بشأن التوقعات هو أننا نركز على الأسود أو الأبيض - فالحياة تدور أيضًا حول احتضان اللون الرمادي ويجب أن نعرف ذلك.

منفتح على التكيف: الحياة لا يمكن التنبؤ بها، ويمكن أن تتغير المواقف في أي وقت. يجب أن نكون منفتحين على التعديلات والتغييرات عندما تحدث.

التوقعات الحرجة: يجب أن نكون قادرين على تحديد التوقعات المفرطة لدينا والوعي بها. يجب أن نحولهم إلى واقعيين.

التفكير بانتظام: يجب أن نكون على دراية بالتوقعات التي لدينا ونستمر في الرجوع إليها للتفكير فيما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة أم لا.

الاعتراف بالقيود: يجب علينا أيضًا أن نتراجع خطوة إلى الوراء عندما نريد أن نذكر حدودنا، في الأوقات التي نشعر فيها بالإرهاق أو نحتاج إلى المساعدة، يجب ألا نتردد، يجب علينا أيضًا التعبير عن مشاعرنا بدلاً من إخفائها.