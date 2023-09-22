الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على معارض «أهلاً مدارس» بالبحر الأحمر (صور)

معارض اهلا مدارس
معارض اهلا مدارس بالبحر الاحمر

تشهد معارض "أهلاً مدارس" المنتشرة بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر اقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع بها عن مثيلاتها في الأسواق، حيث دشنت محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة عددًا من المعارض في مدن الغردقة والقصير ورأس غارب، وتستهدف تلك المعارض المواطنين وتقديم السلع والمنتجات المدرسية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

 

أماكن معارض اهلاً رمضان بمدن محافظة البحر الاحمر
 

تقام معارض "أهلاً مدارس" بمدينة الغردقة وتحديدًا بشارع النصر بجوار منطقة الأتوبيس، حيث يتم عرض سلع مختلفة ما بين أدوات مدرسية وسلع غذائية بتخفيضات قاربت على 30% من أسعارها في الأسواق الأخرى، وتتم تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية.

معرض اهلا مدارس بمدينة القصير
 

وفيما يقام معرض "أهلاً مدارس" للمستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بشارع جامعة الدول العربية وسط المدينة في مدينة القصير، والذي يلاقي اقبالًا كبيرًا من المواطنين على شرائه من مختلف الفئات.

 

معرض أهلًا مدارس برأس غارب

 

وفي مدينة رأس غارب يقام المعرض بوسط المدينة وتحديدًا بجوار مدرسة الشهيد عباس سليم، لطرح الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بجانب إقامة معرض للسلع الغذائية والخضروات والفاكهة في ذات الموقع.

وكشف اللواء عمرو حتفي، محافظ البحر الأحمر، لـ "الدستور"، أن المعارض في مختلف مدن المحافظة تشهد إقبالًا من المواطنين بسبب الأسعار المخفضة، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بمواصلة المعارض حتى بعد بدء العام الدراسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار مخفضة. وأضاف أنه يتم التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة انتظام المعارض في جميع مدن المحافظة، مع توفير جميع السلع التي يحتاجها المواطنون، وإعلان التخفيضات والأسعار لكافة المنتجات.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن أماكن المعارض اختيرت في وسط المدن لتخفيف الأعباء عن المواطنين وللاقتراب من الكتل السكانية، وتم توفير خطوط سير لسيارات الأجرة من وإلى المعارض.

معارض اهلا مدارس بالبحر الاحمر
معارض اهلا مدارس بالبحر الاحمر
معارض اهلا مدارس بالبحر الاحمر
معارض اهلا مدارس بالبحر الاحمر
معارض اهلا مدارس بالبحر الاحمر
معارض اهلا مدارس بالبحر الاحمر
أهلا مدارس البحر الاحمر الغردقة رأس غارب القصير محافظ البحر الأحمر العام الدراسي

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