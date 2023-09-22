"إكسترا نيوز" تستعرض جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببنى سويف (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف.
جهود "حياة كريمة" في بني سويف
- طفرة شاملة تشهدها محافظة بني سويف من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى لتطوير مختلف القطاعات بالمحافظة.
- جار الانتهاء من 6161 مشروعًا متنوعًا في كافة القطاعات الخدمية والبنية التحتية خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، حيث يتم تطوير مختلف القطاعات التنموية.
- تشمل المشروعات 12 قطاعًا حيويًا في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والزراعة والشباب والرياضة.
- تضم القطاعات المستهدفة الري والمجمعات الخدمية والغاز الطبيعي والكباري والاتصالات.