الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببنى سويف (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف.

جهود "حياة كريمة" في بني سويف

  • طفرة شاملة تشهدها محافظة بني سويف من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى لتطوير مختلف القطاعات بالمحافظة.
  • جار الانتهاء من 6161 مشروعًا متنوعًا في كافة القطاعات الخدمية والبنية التحتية خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، حيث يتم تطوير مختلف القطاعات التنموية.
  • تشمل المشروعات 12 قطاعًا حيويًا في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والزراعة والشباب والرياضة.
  • تضم القطاعات المستهدفة الري والمجمعات الخدمية والغاز الطبيعي والكباري والاتصالات.
حياة كريمه مبادرة حياة كريمة محافظة بني سويف بني سويف جهود المبادرة الرئاسية

مواد متعلقة

كيف تضمن الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية؟ (فيديو)

رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسى غيّر واقع الحياة فى مصر للأفضل

تعرف على المكرمين فى افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

رئيس حزب الحركة الوطنية: استمرار الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة مطلب مُلح

اليوم.. انطلاق موسم جديد لـ"باب عشق" على مسرح الطليعة

الفنان محمد أبوداود رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما

اللواء محمد الغبارى: أشعر بالفخر لانتسابى لحرب أكتوبر المجيدة (فيديو)

طلعت عبدالقوى: المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى والإدلاء بالصوت فى الانتخابات حق دستورى

الأكثر قراءة

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

الأهلى يطلب زيادة مقابل بدل السفر والتنقلات للمشاركة فى بطولة الدورى الإفريقى

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة خلال رحلة هشام سليم مع السرطان

ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح نارى فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة