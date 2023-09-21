منصور حسن: زيارة الرئيس السيسى لبنى سويف دليل على اهتمامه البالغ بالصعيد

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحافظات الصعيد، التي كان آخرها بني سويف وقبلها المنيا وسوهاج دليل على اهتمامه البالغ بإقليم الصعيد شمالًا وجنوبًا.

وقال منصور حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي كان حريصا خلال زيارته لبني سويف وقرية سدس الأمراء على تقديم العزاء للأهالي في فقدان ذويهم في فيضانات ليبيا، وهو الأمر الذي يعكس إنسانيته العالية.

"حياة كريمة" أحدثت نهضة كبيرة في صعيد مصر

وأضاف: "حياة كريمة وما قامت به من نهضة وتطوير في بني سويف، أحدث طفرة وهو الأمر المحسوس من قبل الأهالي".

وأوضح أن افتتاحات الرئيس السيسي واختياره للمشروعات تعكس مدى اهتمامه بالمحاور الرئيسية التي تشغل قطاعا كبيرا من الناس، وهي التعليم من خلال افتتاح الجامعة الأهلية، والصحة من خلال مستشفى إهناسيا، والصناعة من خلال الاهتمام بالمصانع.

وتابع: "الصعيد كان يعاني من التهميش، إلا أنه الآن أصبح في قلب اهتمام القيادة السياسية، والصعيد يشهد تطويرًا كبيرًا، منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد"، مؤكدًا أن الاهتمام شمل جميع المجالات وملموس في كافة الافتتاحات التي يشهدها الرئيس السيسي.