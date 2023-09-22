الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج تفتتح عيادة "الصحة الإنجابية" بالإسكندرية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي تقوم بها صباح اليوم الجمعة لمحافظة الإسكندرية، وذلك لتدشين حملة "رحلة الألف كيلو متر"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بافتتاح عيادة "الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم " بحضور رئيس وممثلي الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وممثلي جمعية كاريتاس مصر وعد من النواب والشخصيات العامة، حيث تستهدف العيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية.

 

رحلة الألف كيلو متر تجوب 9 محافظات 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن "رحلة الألف كيلو متر" من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات، حيث الانطلاقة من محافظة الإسكندرية اليوم، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

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وأضافت نيفين القباج أن الرحلة تستهدف ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث ستتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم » التي تم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال ورش العمل ومؤتمر طبي.

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أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.

نيفين القباج وزيرة التضامن الإسكندرية حملة رحلة الألف كيلو متر منظار عنق الرحم الصحة الإنجابية

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