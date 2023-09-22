الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هشام سليم وأشرف مصيلحي آخرهم.. نجوم فارقوا عالم الإبداع بسبب السرطان

هشام سليم وأشرف مصيلحي
هشام سليم وأشرف مصيلحي

بسبب مرض السرطان.. في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الفنان القدير هشام سليم، الذي توفى العام الماضي بعد أن تمكن منه مرض سرطان الرئة عليه، ولكنه لم يكن  الفنان الوحيد الذي سلب روحه  هذا المرض اللعين.

في السطور التالية ترصد "الدستور" عبر هذا التقرير، أبرز النجوم الذين مروا بمعاناة مع مرض السرطان  والذي سلبهم حياتهم في النهاية.

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فى ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هشام سليم

الفنان أشرف مصيلحي

منذ أيام قليلة، رحل عن عالمنا فنان كبير بسبب السرطان وهو الفنان أشرف مصيلحى الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، نظرا لمعاناته من مرض التهاب الأوعية الدموية؛ نتيجة الأدوية التي كان يعتاد تناولها بسبب إصابة سابقة بالسرطان.

الفنان عامر منيب

رحل الفنان والمطرب عامل منير عن عالمنا في عام 2011، وتوفى عن يناهز الـ 48 عاماً، وكان خبر وفاته كالصاعقة على أبناء جيله والجماهير بسبب صغر سنة.

 وقد جاء رحيله بعد إصابته بسرطان البنكرياس الذي أانتصر عليه، وقدم عامر منير العديد من الأعمال الفنية والسينمائية التي مازالت متعلق بها جماهيره.

الفنانة مديحة كامل

كانت تعاني الفنانة القديرة الراحلة مديحة كامل، من مرض سرطان الثدي الذي جعلها تبتعد عن السينما والفن لفترة بسبب شدة المرض وتغير ملامحها، وتوفيت عن عالمنا في 13 يناير عام 1997، وكانت مديحة كامل من ضمن الفنانات اللاتي تركن تاريخا هائلا من الأعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا.

الفنان والمطرب محمد فوزي

كان الفنان والمطرب محمد فوزي، من بين نجوم الزمن الجميل الذي كان له تاريخ هائل من الأعمال الغنائية وسط أبناء جيله. 

 وقد أصابه سرطان العظام الذي غير من ملامحه بشكل كبير في آخر أيام حياته، وكان يعاني وقتها من آلم المرض اللعين لينتصر السرطان عليه.

 ويرحل عن عالمنا في 20 أكتوبر عام 1966 عن عمر يناهز الـ 48 عاماً، وتسبب رحيله في حزن جماهيره الذين عشقوا فنه وصوته.

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