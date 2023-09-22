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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هشام سليم

هشام سليم
هشام سليم

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان هشام سليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر عام 2022 عن عمر يناهز الـ 64 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وولد الفنان الراحل هشام سليم بمحافظة القاهرة في 27 يناير 1958، وتخرج فى كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان والده لاعب الكرة الراحل صالح سليم.

دخل الفنان الراحل هشام سليم عالم الفن من خلال مشاركته في فيلم “إمبراطورية ميم” بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة وإخراج إخراج حسين كمال، ليبدأ “هشام سليم” في كتابة اسمه بتاريخ السينما المصرية من خلال تقديم العديد من الاعمال الفنية التي أبدع بها خلال مسيرته السينمائية.

وتزامناً مع رحيل الفنان هشام سليم في ذكراه، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم ومعاناته مع مرض سرطان الرئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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هشام.. ابن الباشا سليم

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هشام سليم 

كان الفنان الراحل هشام سليم يتعامل مع مرض سرطان الرئة بكل قوة وإيمان، بالرغم من وفاة والده الراحل صالح سليم والذي توفى عام 1998 بنفس المرض.

رغم إصابة الفنان الراحل هشام سليم بمرض سرطان الرئة وسيطرة المرض عليه وتغير ملامحه بشكل كبير، إلا أنه لم ينشر خبر إصابته على مواقع التواصل الاجتماعي أو البرامج التليفزيونية، وعقب نشر خبر إصابته تلقى الكثير من الاهتمام من الجماهير ليطمئنوا على صحته.

وعقب اكتشاف مراحل المرض بدأ الفنان الراحل هشام سليم رحلة العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لمدة عام كامل، حصل خلالها على عدد مختلف من العلاجات سواء "الكيماوية أو الإشعاعية أو المناعية"، لكنها لم تحقق الفائدة المرجوة، لتسوء حالته في أيامه الأخيرة.

مشوار الفنان هشام سليم الفنى

قدم الفنان هشام سليم العديد من الأعمال السينمائية التي لا تنسى، وذلك بمشاركة العديد من كبار النجوم في الوسط الفني، ومن ضمن الأعمال الفنية التي أبرز فيها “هشام سليم" موهبته الفنية:” 45 يوم - الأولة في الغرام - خيانة مشروعة - كلام في الحب - إنت عمري - الباحثات عن الحرية - العاصفة - جرانيتا" وغيرها من الأعمال التي تعلق بها الجماهير.

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هشام.. ابن الباشا سليم

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