الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في رحلة هشام سليم

هشام سليم
هشام سليم

تمرّ اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، الذي توفيّ العام الماضي بعد صراعٍ كبير مع مرض سرطان الرئة.

وتخرج «سليم» في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، في فيلم «إمبراطورية ميم» من إخراج حسين كمال. 

وبعد سنوات، اختاره المخرج يوسف شاهين، للمشاركة في فيلم «عودة الابن الضال»، ثم شارك في بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات منها (الراية البيضا، ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء).

وعانى هشام سليم، من مرض سرطان الرئة، بعدما جرى اكتشافه في مرحلة متقدمة، ليبدأ رحلة العلاج بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة لمدة عام كامل، حصل خلالها على عدد مختلف من العلاجات سواءً "الكيماوية أو الإشعاعية أو المناعية"، لكنها لم تحقق الفائدة المرجوة، لتسوء حالته في أيامه الأخيرة.

وكانت آخر أعمال الفنان هشام سليم، مسلسل «هجمة مرتدة» في رمضان ٢٠٢١، والذي لعب بطولته الفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري، وحقق نجاحًا كبيرًا.

الراحل هشام سليم الراحل هشام الذكرى الأولى إمبراطورية ميم حياة هشام سليم

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في رحلة هشام سليم

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