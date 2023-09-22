الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة شاب ابتز جارته بصورها.. وحبس المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص بالعياط

محاكمة
محاكمة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص برش خرطوش في قرية كفرعمار بالعياط 4 أيام، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ الكاميرات في محيط المكان للكشف عن ملابسات الحادث.

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص برش خرطوش في قرية كفر عمار بمنطقة العياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، بقرية كفر عمار في العياط. 

وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن شخصًا أصيب برش خرطوش، نتيجة إطلاق النار عليه خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم. 

وتم نقل المصاب لمستشفى العياط المركزي، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

إحالة شاب للمحاكمة الجنائية بتهمة ابتزاز طالبة لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه

كانت أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة شاب إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز طالبة بفيديوهات خاصة لها بغير رضاها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على معاشرته، وابتزازها بطلب مبلغ مالي.

وجاء في أمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المتهم المجني عليها طفلة لم تتجاوز الـ14 عامًا، بإفشاء وإذاعة ونشر صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لإجبارها على معاشرته، كما ابتز المتهم المجني عليها وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور.

نيابة الجيزة إصابة شخص برش خرطوش رجال المباحث رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إحالة شاب

مواد متعلقة

تفاصيل إحالة المتهم بسرقة سيدة مسنة والشروع فى قتلها بالمرج

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة السيارات بمنطقة الأميرية لمحكمة الجنايات

إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية في مدينتي الشروق وبدر إلى الجنح

ضبط متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض في مشاجرة بالهرم

مقتل سائق في مشاجرة مع عمه بإمبابة

مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

مصرع وإصابة 20 شخصًا في مشاجرة بسوهاج.. وانقلاب ميكروباص بطريق الواحات

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. ميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

بعد رأى المفتى.. الحكم على سيدة وعشيقها قتلا زوجها وألقيا جثته بالنيل غدًا

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

فى ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هشام سليم

وفاة الفنان التشكيلى عزالدين نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة