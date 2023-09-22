محاكمة شاب ابتز جارته بصورها.. وحبس المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص بالعياط

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص برش خرطوش في قرية كفرعمار بالعياط 4 أيام، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ الكاميرات في محيط المكان للكشف عن ملابسات الحادث.

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص برش خرطوش في قرية كفر عمار بمنطقة العياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، بقرية كفر عمار في العياط.

وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن شخصًا أصيب برش خرطوش، نتيجة إطلاق النار عليه خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم.

وتم نقل المصاب لمستشفى العياط المركزي، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

إحالة شاب للمحاكمة الجنائية بتهمة ابتزاز طالبة لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه

كانت أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة شاب إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز طالبة بفيديوهات خاصة لها بغير رضاها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على معاشرته، وابتزازها بطلب مبلغ مالي.

وجاء في أمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، هدد المتهم المجني عليها طفلة لم تتجاوز الـ14 عامًا، بإفشاء وإذاعة ونشر صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة تحصل عليها عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لإجبارها على معاشرته، كما ابتز المتهم المجني عليها وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور.