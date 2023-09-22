بعد رأى المفتى.. الحكم على سيدة وعشيقها قتلا زوجها وألقيا جثته بالنيل غدًا

تصدر محكمة جنايات سوهاج غدًا السبت، الحكم على المتهم "ض.ا.ح" عامل والمتهمة "ف.ع.س"، في اتهامهما بقتل المجنى عليه "ع.م.ح" زوج المتهمة الثانية بدائرة مركز البلينا.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما من عدمه، يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وسامر ذوالفقار.

تفاصيل أحداث القضية

وترجع أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاة فى المياه داخل برميل، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وكانت الجثة طافية على المياه، وتم انتشالها وبها عدة إصابات بالرأس.

نتائج التحريات

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما فقررا التخلص من زوج المتهمة الثانية وقاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وانهالا عليه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة، وعندما تأكدا من وفاته وضعا جثته فى برميل وألقيا بها فى المياه حتى لا يشك أحد فى أمرهما، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

لخلافات بينهم .. إحالة أوراق 3 قتلوا مواطنًا في الإسكندرية إلى المفتي

من جانب آخر، أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباس، رئيس المحكمة، أوراق كل من "ا.م.ا" و" م.م.ا" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

مع استمرار حبسهما وكذلك حبس المتهم الثالث "م.ح.م"، وحددت جلسة النطق بالحكم لدور الانعقاد المقبل بشهر نوفمبر، بعد اتهامهم بقتل المجني عليه "س.م.ع" بسبب خلافات بينهم.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبوالروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

أحداث الواقعة وبلاغ للشرطة

وترجع أحداث القضية رقم 16742 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة سيدي جابر بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه، وبرفقته أسرته بدائرة القسم.

التحريات أكدت حدوث خلافات بين المجني عليه والمتهمين

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر عن أن التحريات دلت على أنه على إثر نشوب خلافات مالية بين المجني عليه "س.م.ع" والمتهم الأول "ا.م.ا" بشأن الخلاف على أموال الاتجار بالمخدرات، وهاتف المتهم الأول المجني عليه عقب خروجه من محبسه وهدده بالقتل وبيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك مخططًا إجراميًا بالاتفاق مع المتهم الثاني "م.م.ا" شقيقة، والمتهم الثالث "م.ح.م" وآخر توفي.