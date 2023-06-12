الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق سائق قتل سيدة مسنة لسرقتها بدمنهور للمفتي

إعدام
إعدام

 أحالت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، أوراق المتهم بقتل سيدة بالمعاش بدمنهور  إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. 

 صدر القرار برئاسة المستشار حسن علي  أبو زهرة، وعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن  أبو العز،  وخالد سعد الدين الشيخ، كما حددت المحكمة النطق بالحكم في جلسة 8 يوليو المقبل.

يذكر أن مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت في شهر ديسمبر الماضي جريمة مأساوية، حيث عثر الأهالي على جثة سيدة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور .

وكشفت التحريات  الأمنية مقتل موظفة بالمعاش تدعى سهير الأنصاري، مقيمة مدينة دمنهور، على يد سائق خلال توزيع  صدقات للجمعيات الخيرية وذلك لسرقة  أموالها والمشغولات الذهبية الخاصة بها.

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